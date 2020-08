Coronapatiënt in ziekenhuis Nij Smellinghe - medewerkers in thuisisolatie

Het ziekenhuis is gestart met een bron- en contactonderzoek onder medewerkers en patiënten, waar de betreffende patiënt contact mee heeft gehad. De medewerkers die het betreft zijn voor 14 dagen in thuisquarantaine gegaan. Ook een andere patiënt die gelijktijdig op dezelfde kamer lag in het ziekenhuis, maar al ontslagen was, moet 14 dagen in thuisisolatie.

"Het is complex", zegt Carolina van den Akker van het ziekenhuis. "We hadden wel verwacht dat er weer nieuwe Covid-patiënten zouden komen, maar het is toch wel even verrassend." Ze denkt niet dat het bij dit ene geval blijft. "We verwachten een toename, maar we hebben veel geleerd van de afgelopen maanden."