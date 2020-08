Camping Appelhof is nu officieel dicht, maandag weer 35 testen afgenomen op Terschelling

In totaal zijn er nu 750 mensen getest. Tot nu toe zijn veertien mensen positief getest. De uitslagen van zondag en maandag zijn echter nog niet bekend.

Dokkum

De verspreiding op Terschelling lijkt dus mee te vallen, terwijl Dokkum intussen een grote brandhaard is geworden. "In Dokkum kijken we tegen een andere situatie aan. Dat zijn vooral jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Daar zien we de verspreiding vooral optreden bij kleine feestjes thuis en op de werkvloer", zegt Hofstra. "We hebben daar ook nu weer een aantal nieuwe gevallen."

Quarantaine

Volgens Hofstra heeft de grote verspreiding in Dokkum ook te maken met dat de quarantainemaatregels niet goed worden nageleefd. "Sommige mensen zate in quarantaine vanwege mogelijk contact met een besmet iemand, vervolgens worden ze negatief getest en zijzelf of de werkgever vinden het dan wel best. Maar de quarantaineperiode is niet voor niets twee weken, je kan het daarna ook nog krijgen."

"Dus ook al ben je een keer negatief getest, als je later klachten krijgt moet je je alsnog laten testen. Dat zien we wel misgaan en dat leidt tot extra risico's", aldus Hofstra.