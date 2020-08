Toch cameratoezicht bij Ljeppersklup Buitenpost

Er is toch cameratoezicht geplaatst op het terrein van de Ljeppersklup in Buitenpost. De fierljepclub had de afgelopen tijd veel last van vernielingen op het complex. Ook werden er spullen in het water en het zandbed gegooid. Een aantal ljeppers liep daardoor verwondingen op. Hopelijk is dat met het cameratoezicht van Kooi Security definitief verleden tijd.