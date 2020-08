GroenLinks Ooststellingwerf: "We hebben hulp nodig om uit politieke crisis te komen"

Als het aan de overige collegepartijen Ooststellingwerfs Belang, CDA en PvdA ligt, kunnen ze de rit wel uitzitten. De vraag is of de raad het daarmee eens is. GroenLinks wil in ieder geval een extern politiek adviseur aanstellen, zegt fractievoorzitter Henk Vos. "Die gaat onderzoeken hoe we als gemeentebestuur verder kunnen met meer vertrouwen in, en samenwerking mét elkaar."

Vos wil dat zo'n adviseur onder andere kijkt naar de mogelijkheden van een zakencollege of een wethouder van één van de oppositiepartijen. Tot het onderzoek klaar is, moet het college blijven zitten.