Miljoenenverlies: corona laat diepe sporen na in Friese cultuursector

Veel ondervraagden die de enquête invulden krijgen steun van de overheid, bijvoorbeeld in de vorm van de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) en de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). Een aanzienlijk deel van de Friese cultuursector ligt aan het infuus van de landelijke overheid, maar zelfs met deze steun is het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Bovendien lopen deze steunmaatregelen maar tot 1 oktober.

Miljoenen in de min

Alleen al in 2020 denken de gevraagde instellingen 6 miljoen euro mis te lopen. Onder de 150 deelnemers aan de enquête van de Omrop zijn 24 mensen die hem invulden namens een instelling, zoals een museum, festival of een theater. Samen schatten zij in dat ze - dit jaar alleen al - 5,7 miljoen euro aan inkomsten mislopen. In de praktijk zal dit bedrag voor de gehele Friese sector veel hoger liggen omdat niet iedere instelling de enquête heeft ingevuld.