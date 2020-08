Kanaal30 en RTV NOF fuseren over twee weken

Kanaal30 is de streekomroep van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, RTV NOF van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Ze werken al sinds 2013 samen. Het afgelopen halfjaar is er overleg geweest over onder meer de organisatie, het bestuur, de studio's, het media-aanbod, de naam en de toekomst. Daarbij zijn de 150 medewerkers ook in meegenomen.

Studio's en programmering blijven

Nu de omroepen het over alles eens zijn, hoeft er niet meer worden gewacht, vinden ze. Daardoor kan de fusie op 1 september al ingaan. De programmering in beide gebieden blijft voorlopig zoals die is. En de studio's in Burgum en De Westereen blijven ook beide in gebruik.

Onlangs maakten RTV NOF en Omrop Fryslân bekend dat ze intensiever gaan samenwerken. Zo kunnen er drie journalisten in het gebied van RTV NOF aan de slag. Zij kunnen door de fusie no ook aan het werk in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.