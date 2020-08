Friese scholen beginnen vol goede moed aan het nieuwe schooljaar

Basisschool De Legeaën

Een bijzondere dag is het ook voor de leerlingen van basisschool De Legeaën in Sijbrandaburen. De kinderen gaan niet alleen na zes weken vakantie weer naar school, ze zitten vanaf maandag ook nog eens in een nieuw gebouw. Dat gebouw maakt deel uit van een IKC, een integraal kindcentrum. Dat betekent dat ook andere diensten, zoals de kinderopvang in dat gebouw zitten.

Groene mienskipsschool

Kinderen, meesters en juffen hebben in aanloop naar de nieuwe school meegedacht over het ontwerp voor de nieuwe school. Zo is er bijvoorbeeld een theater op het schoolplein. "We willen een mienskipsskoalle zijn voor de omgeving, waar iedereen terecht kan", vertelt Piet Massolt, directeur van de nieuwe school. "De hele regio kan gebruik maken van dit theater." Bovendien is het schoolplein heel groen. "We krijgen een pannakooi van wilgentenen", geeft Massolt als voorbeeld.

Geen internet

Waar de kinderen de afgelopen week nog heerlijk vakantie hadden, staken alle meesters en juffen de handen al flink uit de mouwen. "We hebben de laatste week hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen voor de eerste schooldag", vertelt de directeur. "Alles is klaar. We hebben alleen de pech dat we de eerste drie weken geen internetverbinding hebben. Bijzonder voor een digitale school. Maar ook daar hebben we iets op verzonnen", lacht hij.

Alle kinderen kunnen maandag het nieuwe schoolgebouw bekijken. Vaders en moeders mogen niet naar binnen vanwege coronagevaar. Ze mogen door het raam kijken hoe het is geworden.