Update: Zwembad Joure weer open voor zwemlessen - dinsdag bezoekers weer welkom

Zwembad Swimfun in Joure is maandag vanaf 15.00 uur weer open voor zwemlessen. Het zwemparadijs moest maandagochtend de deuren sluiten vanwege een technische storing in het ventilatiesysteem. Inmiddels is de storing opgelost en kunnen de zwemlessen 's middags toch doorgaan. Het zwembad is dinsdag weer open voor bezoekers.