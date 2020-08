Gordijnen Gerard Reve verwerkt tot mondkapjes tegen corona

In totaal zijn er zo'n 20 mondkapjes gemaakt en ze zijn beslist niet goedkoop. Er moet bijna 50 euro voor neergeteld worden. Volgens Van Manen krijgen mensen dan ook wel echt iets heel bijzonders in handen. "Deze gordijnen heeft Reve zelf nog op zijn moeders naaimachine gemaakt. En ze zijn altijd meeverhuisd van het ene huis naar het andere huis."

Veel interesse

Volgens Van Manen zijn er genoeg liefhebbers, die graag zo'n mondkapje willen hebben. "Zeker weten. Er zijn werkelijk honderdduizenden mensen die nog altijd fan zijn van het werk van Reve. En de eerste mondkapjes zijn dan ook overal ter wereld al besteld."

Waar collectors item

De gordijnen hebben voor Van Manen een emotionele waarde, maar volgens de voormalige partner van Reve had de schrijver het graag zo gewild. "Zo doen we er iets goed mee. En ik denk dat - als onze cultuur blijft bestaan - dat dit dan een echt waardevol collectors item wordt. Het gaat later voor veel geld verkocht worden. Dat weet ik zeker."