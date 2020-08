Kaatspartij in Reduzum gewonnen door partuur van Menno van Zwieten

Kaatsers Menno van Zwieten, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar hebben zondagmiddag in Reduzum de partij in de hoofdklasse gewonnen. Het partuur won in de finale met ruime cijfers van Enno Kingma, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra: 5-1 6-2. Van Zwieten eindigde de finale met een zitbal.