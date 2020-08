Nog vier coronagevallen bij Appelhof op Terschelling, mensen waren alweer thuis

In totaal zijn nu veertien mensen die op camping Appelhof waren besmet geraakt met het coronavirus.

Weer 157 tests

Ook zondagmiddag kwamen weer 157 mensen naar de testlocatie op Terschelling. De uitslag van deze tests wordt in de loop van maandag verwacht. Ook dan is de testlocatie van de GGD open, tussen 09.00 en 11.30 uur. Na maandag wordt bekeken of de locatie nog langer open blijft.