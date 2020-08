Hoofdklassekaatsen voor het eerst in Reduzum: maar kom niet meer

"We hebben het al eerder aangekondigd en afgesproken," zegt voorzitter Hofstee. "Deze week is er extra druk gekomen op de coronasituatie in Fryslân. Het is zoals het is. Daarom hebben we ons daar ook aan te houden. De publieke belangstelling was zo groot dat we voor 12.00 uur al vol zaten."

Livestream

Daar is Hofstee eigenlijk ook wel over te spreken. "Het is natuurlijk hartstikke mooi dat de mensen hier heen willen. Er stond een belangrijke partij op de eerste lijst, dat heeft zeker ook meegeholpen." Het partuur Menno van Zwieten, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar stond tegenover Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. "Het is niet anders. Er zullen vast nog enkele mensen weggaan, zodat er nog een paar in kunnen. Maar grote aantallen niet meer. Dus we hebben gezegd: bespaar je de moeite, we hebben een livestream vanaf de halve finale. Daar kun je meegenieten."

Dus vandaar de oproep: blijf thuis. "Helaas is dat zo, wij zijn blij met de mensen die er wel zijn. Die hebben al wat moois gezien en zullen nog meer moois zien."