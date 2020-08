Veel Indiëherdenkingen geschrapt: maar die in Heerenveen ging nog wel door

De Indiëherdenking in Heerenveen trok dit jaar meer mensen dan anders. In totaal kwamen er zo'n 100 mensen op de samenkomst op het Gashoudersplein en in de Trinitaskerk af. De herdenking in Heerenveen is bijzonder omdat het een van de weinige herdenkingen was die doorging. Er wordt ieder jaar op 15 augustus stilgestaan bij de bevrijding van Nederlands-Indië na de Japanse capitulatie, maar door het coronavirus werden eigenlijk alle herdenkingen geschrapt.