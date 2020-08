Veel belangstelling voor herdenking Gerard Reve in Greonterp en Blauwhuis

De herdenking was in de Sint-Vituskerk van Blauwhuis en bij de toren van Greonterp. Reve heeft tussen 1964 en 1971 in Greonterp gewoond, in de woning 'Huize Het Gras.'

Vooraf melden

De mensen die wilden komen moesten dat dit jaar vooraf melden. Ook waren er dit jaar geen bankjes neergezet om op te zitten, maar moesten mensen hun eigen stoelen meenemen. Zo kon er beter afstand worden bewaard.

Organisator Hester Witteveen was blij met de hoge opkomst. "Mensen moesten zich vooraf opgeven en het was best even spannend of ze dat ook zouden doen. Maar het viel heel erg mee. Ook in de kerk waren er goede maatregelen genomen zodat bezoekers afstand zouden houden. De zitplaatsen waren met gele stickers aangegeven."

Onder de bezoekers waren onder meer de Hans Wiegel en Thierry Baudet.