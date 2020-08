Coronavirus op Vlieland: toerist positief getest en van eiland af gehaald

Burgemeester Tineke Schokker van Vlieland laat weten dat zij wel had verwacht dat het virus haar eiland ook zou taken, nu het aantal besmettingen in het land weer oplaait. "Het was niet de vraag óf het op Vlieland zou komen, maar wannéér. Al is het toch schrikken als het dan daadwerkelijk hier is. Zeker voor de persoon zelf."

Schokker vraagt mensen nadrukkelijk om zich aan de coronamaatregelen te houden. Ook op Vlieland kunnen mensen worden getest, dat wordt gedaan door de huisartsen op het eiland. Daar kunnen afspraken voor gemaakt worden tussen 8.30 en 10.30 uur. Testen worden 's ochtends afgenomen omdat het naar de vaste wal moet worden overgebracht.