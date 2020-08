Code geel in het hele land: in Fryslân kans op onweer en wateroverlast

Weerman Piet Paulusma geeft aan dat het grootste deel van de middag nog droog zal blijven, met ook nog wel even zon. Later in de middag, maar met name in de avond en nacht, neemt de kans op onweersbuien toe. Dat kunnen zware buiten zijn, met kans op hagel, wateroverlast en zware windstoten. 's Nachts wordt het 18 tot 20 graden.