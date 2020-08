"Eén besmetting en 1.000 leerlingen zitten weer thuis"

Wat zijn de maatregelen die jullie hebben genomen?

"We hebben het geluk dat we in een oud gebouw zitten met ook nog een oud ventilatie systeem. Dat zorgt er voor dat er constant nieuwe frisse lucht binnen komt. Om voor extra ventilatie te zorgen hebben we bovendien dat de ramen tijdens de lessen in kiepstand open blijven. Ook als het buiten een stuk frisser is."

"Daarnaast zetten we een grote tent neer naast de kantine. Daardoor kunnen de leerlingen in de pauzes nog verder verspreid worden. En in de gangen hebben we nog altijd looproutes zodat leerlingen zo ver mogelijk bij elkaar vandaan kunnen blijven."