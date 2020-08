Geen besmettingen vastgesteld bij personeel supermarkt Terschelling

Bij de Jumbo-supermarkt op Terschelling is geen coronavirus vastgesteld. Eigenaar Willem Mier heeft na woensdag zijn personeel laten testen. Op die dag werden op camping Appelhof acht besmettingen vastgesteld. Er komen regelmatig gasten in de supermarkt, die op nog geen tien minuten lopen van de camping ligt aan e Formerum. De gemeente Terschelling en GGD Fryslân hadden daarom gevraagd of het supermarktpersoneel zich wilde laten testen, om risico's uit te sluiten.