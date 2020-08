Nog een positieve coronatest op Terschelling, alle andere uitslagen negatief

De testlocatie van de GGD in Midsland is ook zondag weer geopend voor mensen die zich willen later testen. Vanwege een kerkdienst kunnen mensen daar niet 's ochtends, maar 's middags terecht tussen 13.00 en 15.00 uur.

Alleen met klachten testen

De uitslagen van deze tests zijn op zijn vroegst maandag bekend. Ook dan kunnen mensen zich laten testen; tussen 09.00 en 11.30 uur. De GGD roept alleen mensen die klachten hebben op zich te laten testen.