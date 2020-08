Joey Veerman: "Nederlaag grote schande, er moeten betere spelers bij"

Ook trainer Johnny Jansen is het in grote lijnen met zijn aanvoerder eens. "We hebben het slecht gedaan vandaag. Ik had verwacht dat we verder zouden zijn. Of het zorgwekkend is? Wat we vandaag hebben laten zien wel. We moeten natuurlijk nog gewoon een maand en er komen nog mensen bij, maar dit was gewoon slecht."

"Werk aan de winkel"

Dat er kwalitatief nog een inhaalslag moet worden gemaakt, is wel duidelijk. Jansen: "Het lijstje is wel bekend; er moeten versterkingen komen. Elke dag heb ik daar contact over. Er is nog een hoop werk aan de winkel."