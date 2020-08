Partuur Sijbrandij wint hoofdklassepartij in Wommels

De kleine premie ging naar het partuur van Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Jennie Terpstra. Zij versloegen Anne-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Marte Altenburg met 5-4 6-0.

Marte Altenburg, die al een jaar niet meer had gekaatst, viel in bij het partuur dat vorige week nog won in Burgwerd. Harmke Siegersma was er niet bij vanwege gezondheidsklachten.

Blessure

Sandra Hofstra, uit het partuur van Tineke Dijkstra en Louise Krol, moest al na twee eersten in de eerste omloop de handdoek in de ring gooien. De kaatsster uit Welsrijp liep bij het keren van de bal, een op het oog, ernstige knieblessure op.