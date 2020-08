SC Heerenveen krijgt flinke nederlaag voor de kiezen tegen De Graafschap

De bezoekers uit Doetinchem openden na een halfuur de score. Mohamed Hamdaoui schoot in de hoek van het doel en keeper Jaimy Kroesen kon er niet meer bij: 1-0. Enkele minuten later had de score zomaar verdubbeld kunnen worden, maar het schot van Daryl van Mieghem ging langs de goal.

Twee tegengoals op rij

Vlak na de pauze kreeg Heerenveen twee keer het deksel op de neus. Eerst was het Ted van de Pavert die met een kopbal 2-0 maakte; twee minuten laten schoot Joey Konings er nog eentje in.

In de 53ste minuut leek SC Heerenveen de aansluitingstreffer te maken. Het schot van Joey Veerman was goed, maar kwam op de paal terecht. Een kwartier later breidde De Graafschap de ruime voorsprong uit. Van Mieghem ontsnapte en bracht de marge op vier.

Doelpunt Rein Smit

Heerenveen kwam toch op het scorebord, zo'n tien minuten voor het einde van de wedstrijd. Smit maakte het af en noteerde de 4-1. Een minuut later had Hajal bijna het tweede doelpunt voor Heerenveen op de schoen, maar de doelman van De Graafschap pakte de bal.

Het laatste doelpunt kwam op naam van Konings, die zijn tweede van de dag voor De Graafschap maakte.