Ophef om weigering Appelhof-gasten op andere plekken op Terschelling

Eigenaar Geert van Dieren heeft al diverse reacties gekregen op het briefje. Sommigen spreken schande van het briefje. Maar anderen hebben wel begrip voor de situatie en zeggen dat het niet zo moet zijn dat jongeren overal worden geweigerd, enkel omdat ze een bandje van camping Appelhof om hebben.

Mensen zonder klachten mogen gewoon overal heen

Zo zegt Everhard Hofstra, arts infectieziektebestrijding bij de GGD: "Ik kan me voorstellen dat dit briefje een gevolg is van het feit dat jongeren zijn geweerd elders op het eiland. Ik denk dat we moeten vaststellen: we hebben één positief geval gevonden. Dat valt nog mee, gelukkig. Maar de jongeren zonder klachten mogen gewoon zoals overal in Nederland overal naar toe bewegen. Als ze dan geweerd zouden worden omdat ze een bandje om hebben of zeggen van de camping te komen, dan is het niet zoals we dat met elkaar hebben afgesproken. Het is terecht dat we deze jongeren dezelfde verantwoordelijkheid geven als iedere burger in Nederland. Ik snap dat de beeldvorming wat raar is, maar het zit 'm ook aan de andere kant: als ze geen klachten hebben, mogen ze gewoon overal naar toe."

De camping moet maandag om 12.00 uur dicht omdat er jongeren positief zijn getest op het coronavirus. Zaterdag worden er opnieuw mensen getest in de testlocatie die deze week is geopend. Van Dieren is er niet over te spreken dat zijn camping dicht moet.