Herdenking Schurer: "Fedde is niet enkel in brons, maar ook in woorden neergezet"

In de uitnodiging stonden fouten en bij de onthulling werd er eigenlijk niets gezegd over het werk van Schurer voor de emancipatie van het Fries. Ook werd er bijna geen woord Fries gesproken. Voor de Jongfryske Mienskip was het voldoende reden om een nieuwe bijeenkomst te organiseren. Initiatiefnemer Sijbe Knol zegt recht te willen doen aan de taalstrijd van Schurer. Met dank aan hem kan het Fries in de rechtszaal gebruikt worden, geeft hij aan.

Mooi moment

Knol: "De laatste twee weken is er veel geschreven over de onthulling en verplaatsing van het standbeeld. Die negatieve publiciteit wilden we ombouwen tot een mooi moment. Wij wilden er wat moois van maken en de persoon Fedde Schurer naar voren halen. Het was een veelzijdig man."

Bij de nieuwe herdenking waren diverse sprekers. Schrijvers Willem Schoorstra en Peter Boomsma hebben het een en ander verteld over het werk van Schurer en zijn betekenis in de tijd. PvdA-raadslid Betty van der Ven en Sander Hoekstra hebben gedichten en verhalen voorgedragen. Als afsluiting klonk het Fries volkslied en werden er bloemen bij het standbeeld neergelegd.

Hylke Speerstra: een tevreden man

Hylke Speerstra was nu wel aanwezig. En hij was meer te spreken over deze samenkomst dan over de 'Knoffelsneon' van een poos geleden, zo zegt hij. "Het was allemaal niet goed geregeld en wat weggedrukt. Het was onwaardig. Een grote vergissing. Daar kun je van alles over zeggen. Maar de Súdwesthoeker die ik oorspronkelijk ben zegt: het is geweest. Wat is geweest, is geweest. Nu is de jeugd er en het is fantastisch gegaan."

Speerstra is er blij mee. "Hier staat een tevreden man, een beetje gelukkig. De herdenking was waardig. Met een stuk geschiedenis, er zat vuur in. Fedde is niet enkel in brons, maar ook in woorden neergezet. Dat vind ik prachtig."