Aantal coronabesmettingen in Dokkum flink toegenomen van 18 naar 45

Volgens Veiligheidsregio Fryslân heeft het virus zich met name onder bekenden van elkaar weten te verspreiden. Het gaat om 1-op-1 situaties, bij samenkomsten als een barbecue, familiebezoek, lunch op het werk, samen reizen in een auto of een game-avond. Juist omdat het om bekenden gaat, denken mensen dat het wel veilig is en houden ze niet voldoende afstand.

Uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat de meeste mensen milde klachten hebben, zoals keelpijn of snotteren. Volgens burgemeester Johannes Kramer is Dokkum nog niet van het virus af. "We zullen echt alerter moeten zijn en meer afstand moeten houden. Spreek iemand er ook gewoon op aan als diegene te dichtbij komt. Je wilt zo'n brandhaard natuurlijk zo snel mogelijk uitdoven, maar dat is nog niet gelukt."

GGD Fryslân vraagt mensen met klachten nadrukkelijk om zich te laten testen, ook al zijn het milde klachten.