Omrop TIP: Fierljeppen Grijpskerk LIVE

In Grijpskerk staat de negende fierljepwedstrijd op het programma. Na 11 wedstrijden wordt het eindklassement opgemaakt. De sterkste ljeppers plaatsen zich voor het FK in Winsum. Omrop Fryslân volgt de sporters in de eerste klasse met een livestream, te zien via de website en de app. De live-uitzending begint om 18.30 uur, met commentaar van sportverslaggever Freark Wijma en analist Hendrik Murk Haanstra.