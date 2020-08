In Damwâld zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde op de kruising van de Haadwei met de Foarwei. Waarschijnlijk is het ongeluk veroorzaakt door een verkeerde inschatting van de voorrangssituatie. Het kruispunt in Damwâld is berucht omdat er wel vaker ongelukken gebeuren. Eén persoon moest door ambulancepersoneel worden gecontroleerd en is naar het ziekenhuis gebracht.