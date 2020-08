Fryske Akademy worstelt met zoektocht naar nieuwe directeur

Volgens Thony Visser, lid van de raad van toezicht, is het niet enkel voor de Fryske Akademy lastig om een directeur-bestuurder te vinden. "Universiteiten hebben er ook vaak moeite mee om in een keer een geschikte kandidaat te vinden. Want het gaat om zeer uiteenlopende taken. Je moet een goede wetenschapper zijn, maar ook een goede bestuurder."

Kwesties binnen de Fryske Akademy

Dat laatste is voor de Fryske Akademy wel van het grootste belang op dit moment, geeft Visser aan. "Er zijn flinke ontwikkelingen geweest met de Akademy. Op het gebied van de samenwerking met andere organisaties. Er moet verjonging komen. Er moet meer internationalisering plaatsvinden. Dat zijn ontwikkelingen die echt wel lastig kunnen zijn voor een directeur-bestuurder. Vaak heb je mensen die óf hele goede wetenschappers zijn, óf hele goede bestuurders. Maar die combinatie is een lastige kwestie."

Buiten de landsgrenzen

Vanzelfsprekend is er eerst getracht een Fries te vinden voor de functie. "Alle Friezen die denken dat ze geschikt zijn krijgen nu nogmaals de kans om een sollicitatie te schrijven, maar in onze eerste poging hebben we zo'n persoon niet gevonden. We denken dat het 't best is om eerst dicht in de omgeving te zoeken. Maar internationalisering is op dit moment zeer belangrijk voor dergelijke instituten, dus het is ook niet vreemd om wat verder weg te kijken."