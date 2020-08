ONS eerste Friese amateurclub met regionaal certificaat jeugdopleiding

Binnen het opleidingsprogramma van de KNVB worden op vier niveau's jeugdcertificaten uitgereikt: internationaal, nationaal, regionaal en lokaal. ONS had al drie jaar het certificaat lokaal, maar dat is met ingang van januari dit jaar verlopen.

ONS wil graag naar ene hoger plan met de jeugdopleiding en is dan ook een paar jaar bezig geweest om dit regionale certificaat binnen te halen. Daardoor moet aan een flink aantal eisen voldaan worden. Zo moet er een duidelijk beleidsplan liggen, moeten er video-analyses gemaakt worden, vinden er talloze persoonlijke gesprekken plaats met spelers en moet er een krachthonk op de club zijn.

Blij mee

Directeur voetbalontwikkeling van de KNVB Art Langeler zal het regionaal certificaat op zaterdag 5 september officieel uitreiken aan ONS. Hoofd voetbalzaken Douwe Jan van der Wal is zeer blij met het certificaat. "We zijn de enige club in Fryslân die zo'n regionale certificering heeft en samen met Be Quick ook de enige in het noorden. Dus het is een hele mooie erkenning voor alles waar we de afgelopen drie jaar aan gewerkt hebben. Een erkenning voor de kwaliteitsslag."

Hogere eisen

Het regionale certificaat is net weer een stap hoger dan het lokale certificaat, legt Van der Wal uit. "Voor het regionale certificaat moet je aan allerlei criteria voldoen om ervoor in aanmerking te komen. Dat is heel breed: dat je met video-analyse moet werken, de medische ondersteuning voor jeugdspelers moet op orde zijn, de jeugdtrainers moeten bepaalde diploma's hebben en ze kijken ook naar het beleid. We hebben steeds gekeken hoe we weer een volgende stap konden maken."

Nieuwe spelers

Hij hoopt dat het ook nieuwe spelers trekt. "Ik denk dat de kans daarop best groot is. Zeker de selectieteams spelen al op vrij hoog niveau in de landelijke divisies, die teams hebben altijd veel aantrekkingskracht op talentvolle spelers uit de regio. Ik hoop dat we dit bij de andere teams nu ook gaan zien, dat ouders en kinderen hier bewust voor kiezen. Onze benadering is pedagogisch, een positieve benadering. Maar wel door op een professionele en goed georganiseerde manier te werken. Dat komt ook weer het speelplezier ten goede."