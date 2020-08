'Onbeperkte 11-stedentocht' gaat door, ook al is het met minder deelnemers

Sandy Krijnen uit Cornwerd is de bedenkster van het evenement. Ze blijft positief. "We zijn altijd nog vol goede moed dat het door gaat. We hebben hele enthousiaste deelnemers, maar met corona is het wel spannend."

De Elfstedentocht heeft het geluk dat de aanvraag voor het hele gebeuren al vroeg was opgetuigd. "Ondanks de coronacrisis en alle afgelaste evenementen, zijn wij wel door gegaan met de organisatie. De vergunningaanvraag lag al klaar, dus die hebben we in juli de echte aanvragen verstuurd, op het moment dat er vanuit de overheid duidelijk was dat per 1 september evenementen door konden gaan."

Minder deelnemers

Het aantal deelnemers is wel naar beneden gegaan. "We waren eerst uitgegaan van 500 deelnemers per dag, dat hebben we teruggeschroefd naar 100 per dag. Ik denk dat we daar ver onder gaan blijven. Op dit moment hebben we rond de 40 deelnemers, inclusief buddy's. De deelnemers waar ik bijna dagelijks contact mee heb zijn razend enthousiast, in volle training en sponsorgeld aan het ophalen. Dat motiveert ons enorm om door te gaan, al is het met een klein aantal. Het doel is Fryslân laten zien op wat voor manier we coronaproof dit evenement neer kunnen zetten. Ik vind het heel spannend."

"Ik gun het de mensen"

Op 23 september is de start om 12.00 uur, en op 27 september moeten de deelnemers over de finish komen. "Dan hopen we wat muziek te kunnen maken en wat publiek te organiseren. En ik mag het bijna niet zeggen, maar ik hoop toch een mooi feest op 1,5 meter afstand. Ik wil het gewoon heel graag. Ik gun het al die mensen die de afgelopen maanden binnen heb gezeten."