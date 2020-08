Fryslân DOK: De mythe van The Serenes, een eerbetoon aan Paul Dokter

Ook onderling loopt het niet altijd even goed. Als ze het niet eens worden over de te volgen muzikale koers, stapt Paul Dokter uit The Serenes. Met Theo de Jong als drijvende kracht komt in 1993 'Back to Wonder' uit. Ook deze plaat krijgt lovende kritieken, maar is commercieel geen succes. Twee jaar later besluit Theo de Jong The Serenes op te heffen.