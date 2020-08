VVV-directeur maakt zich geen zorgen over imago Terschelling

"Je zit hier zeker niet op te wachten, dat is simpel zat. Dat het onder jongeren is uitgebroken, staat niemand van te kijken. Die nemen het niet zo heel nauw met de afstand", legt Aaldering uit. "Maar het is een lokaal iets, op een jongerencamping." Voor de rest is er in Aaldering zijn optiek niets opmerkelijks gebeurd en hoeft er daarom geen paniek te ontstaan.

Er is sinds dag één van de coronacrisis volgens hem ingezet op het handhaven van de coronamaatregelen en het houden van afstand. Toch is het niet zo makkelijk gezegd dat de corona-uitbraak zich beperkt tot de camping. Ook bijvoorbeeld het personeel van de supermarkt waar de jongeren veel kwamen en taxibestuurders maken zich zorgen. Aaldering: "Iedereen die ook maar het gevoel heeft dat hij iets onder de leden heeft, kan zich laten testen. Het personeel van de camping heeft zich laten testen en bij hen is niets geconstateerd."

"Vooralsnog ziet het er allemaal goed uit"

Van 134 mensen die zich donderdagochtend op Terschelling hebben laten testen op het coronavirus, heeft één persoon een positieve uitslag gekregen. Van de 300 mensen die vrijdag een coronatest lieten doen, is de uitslag van 169 mensen bekend: niemand van hen is positief getest op het virus. "Dus vooralsnog ziet het er allemaal goed uit, zegt Aaldering.

Dat de camping eerder dichtgaat, is niet perse een financiële tik voor de horeca op het eiland, volgens Aalderong. "Het eiland en de terrassen zijn goed gevuld. Natuurlijk is er een doelgroep niet, maar we hebben het over 800 jongeren op 20.000 bezoekers. Dus het is niet zo dat het hele eiland ineens leegstroomt."