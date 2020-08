Eerste verlies voor Cambuur in voorbereiding: Volendam wint met grote cijfers

De bezoekers waren in de eerste helft vanaf het begin de baas. De ploeg van Wim Jonk profiteerde van een slordig opbouwend Cambuur. Zo kwam Boy Deul in goede positie, maar hij schoot de bal bijna recht op Sonny Stevens af. Na tien minuten was het wel raak. Bij eens scherpe voorzet van Nick Doodeman stond Martijn Kaars op de goede plek. De spits gleed de bal achter Stevens.

Jamie Jacobs had kort daarna de eerste serieuze kans voor de Leeuwarders. Uit een hoekschop kopte de middenvelder van afstand richting de kruising, maar doelman Joey Roggeveen werkte de bal nog net over het eigen doel. De goal viel even later weer aan de andere kant. Na balverlies op het middenveld bij de thuisploeg stond Ibrahim el Kadiri zomaar oog in oog met Stevens. Hij prikte de 0-2 binnen.