Economische krimp raakt ook Fryslân, maar werkgelegenheid stijgt alweer

Hoewel de cijfers zorgelijk zijn, ziet Douwstra dus ook lichtpunten. "Dit zijn de cijfers van het tweede kwartaal, die zijn heel hard. Aan de andere kant zie je ook dat de versoepelingen pas aan het einde van het tweede kwartaal kwamen."

"Als we naar de werkgelegenheid kijken, die is wel gedaald, maar je ziet in de maand juni eigenlijk alweer een opwaartse trend", zegt Douwstra. "De WW-populatie is de afgelopen twee maanden juist weer een beetje gedaald."

Meer mensen in de bijstand

Het aantal mensen in de bijstand loop wel op, en dat zorgt voor extra kosten voor gemeente. Douwstra, ook wethouder in Leeuwarden, ziet daarmee het harde werk van zijn gemeente verloren gaan. "We hadden nieuw beleid gemaakt, en dat werkt. We zijn in Leeuwarden van 6400 naar 5600 gegaan in twee jaar, dat was echt een topprestatie. Nu zien we dat we in vier maanden van de 5600 op 5900 zitten."

De gevolgen voor bijvoorbeeld de toeristische sector zijn nog lang niet zeker, zegt Douwstra. "In de toeristische sector trekt de werkgelegenheid aan, en het draait wel aardig. Maar de maanden ervoor waren zeer slecht. We zijn wel een beetje huiverig voor na de zomer, hebben die bedrijven genoeg vet op de botten? Dat wordt spannend."