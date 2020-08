Camping Appelhof toch tot maandag open; extra afvaart geschrapt

"Hoewel het aantal jongeren dat positief is getest op corona tot dusverre gelukkig meevalt, nemen we de situatie heel serieus", zegt burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld van Terschelling.

Inmiddels zijn veel jongeren al vertrokken en ook veel hebben hun verblijf geannuleerd. Degenen die op dit moment nog op de camping zijn en de jongeren die nog van plan waren naar de camping te komen worden door Camping Appelhof geïnformeerd. Voor de jongeren die dit weekend van het eiland vertrekken, is volgens de Veiligheidsregio voldoende plek op de veerboot.

Uitslagen doorgebeld

Er zijn vrijdag zo'n 300 mensen getest op Terschelling. GGD Fryslân belt op dit moment de eerste mensen met hun uitslag. Pas als met iedereen contact is opgenomen, worden de totaalcijfers van vrijdag bekendgemaakt.

Mensen die een negatieve uitslag krijgen, mogen vrijdag naar huis als zij dat willen. Dat kan via de reguliere dienstregeling van de veerboot. Mensen die een positieve uitslag krijgen, krijgen meteen instructies van GGD Fryslân voor de vervolgstappen, waaronder isolatie, beschermingsmiddelen en vervoer naar huis.

Mensen die vrijdag nog geen uitslag hebben gekregen, maar wel van het eiland willen, kunnen vrijdagavond om 20.40 uur mee met de veerboot van Doeksen. In eerste instantie was er voor hen een speciale boot geregeld, maar die is geschrapt omdat het ging om een open boot en het KNMI code geel met onweer en regen heeft afgegeven.

Niet alle uitslagen vrijdag bekend

Omdat GGD Fryslân vrijdag ook langer doortestte, konden niet alle circa 300 monsters aan het eind van de ochtend mee richting het vasteland. De uitslagen van deze tests komen zaterdag binnen.

De testlocatie ET-10 in Midsland is zaterdag ook weer van 9.00 tot 11.30 uur open voor iedereen met milde klachten op Terschelling. Wie geen klachten heeft, hoeft zich niet te laten testen, meldt de GGD.