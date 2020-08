Wetenschappers onderzoeken onderwaternatuur in de Waddenzee

Maar het Waddenmozaïek-project is veel breder. Franken: "Het overkoepelende doel is eigenlijk die hele onderwater wereld in kaart te brengen. Dan gaat het met name om de diepere delen van de Waddenzee, want er is eigenlijk heel weinig bekend over daar überhaupt leeft."

Daarom zijn er vorig voorjaar verspreid over het Wad 1.400 bodemmonsters genomen en is geanalyseerd wat erin leeft. Ook het zeegrasherstel maakt deel uit van het onderzoeksprogramma.

Nieuwe soorten

Als je zo intensief onderzoek doet, zou je kunnen verwachten nieuwe soorten tegen te komen. Franken daarover: "Dat zou heel goed kunnen en het zou me ook niets verbazen dat als we dit op de lange termijn blijven bekijken we soorten tegenkomen die nog niet eerder zijn gemeld voor de Waddenzee."