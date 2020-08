Leerlingen Magister Alvinus twee weken na Terschelling-bezoek pas weer welkom op school

De leerlingen kunnen afspraken maken over het online volgen van de lessen. Ze moeten ook een afspraak maken over het ophalen van hun boeken. Ze mogen de school niet in, ze krijgen hun boeken bij de ingang van de school.

Op camping Appelhof werd afgelopen week corona vastgesteld. Het ging om twee jongeren uit Noord-Holland. Toen ze weer thuis waren, kwamen ze erachter dat ze het virus hadden. Er werd een testlocatie opgezet op het eiland. In totaal zijn er nu negen coronabesmettingen aan het licht gekomen op Terschelling.