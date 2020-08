GGD test vrijdag driehonderd mensen op Terschelling, zaterdag weer verder

De GGD is vrijdag op Terschelling langer doorgegaan met het testen van mensen omdat er zoveel vraag was. Rond 13.30 uur ging de testlocatie dicht. Zaterdag kunnen mensen zich weer laten testen op het eiland; niet alleen jongeren maar ook eilanders en andere toeristen met klachten. De locatie is dan tussen 09.00 uur en 11.30 uur weer open.

Vrijdagavond uitslagen

"We hebben vandaag een flinke slag gemaakt", zegt Marcel de Jong van GGD Fryslân. "Er waren meer collega's, ook om te jongeren te begeleiden. In de ochtend hebben we zo'n 180 tests afgenomen, daar zullen we vandaag niet allemaal de uitslag van krijgen." Wie later op de dag getest werd, moet in ieder geval wachten tot zaterdag.

Degenen die negatief testen, kunnen vrijdag met de laatste boot naar Harlingen, om 20.40 uur. Wie wel besmet is met het coronavirus wordt apart naar de wal gebracht.