Drietal krijgt boetes en werkstraf vanwege wietplantage

De woning stond op naam van een 24-jarige Leeuwarder. Toen de politie in de nacht van 28 april reageerde op een melding van geluidsoverlast, waren de twee andere verdachten, een 21-jarige Leeuwarder en een 24-jarige Noardburgumer, samen met de 18-jarige vriendin van de bewoner. De agenten zagen dat de mannen bezig waren in een tent waar wietplanten in stonden.

De jongste verdachte liep in een proeftijd en had nog een voorwaardelijke celstraf van 130 dagen boven zijn hoofd hangen. De rechter veroordeelde de Leeuwarders tot geldboetes van 750 euro. De voorwaardelijke celstraf van 14 dagen van de 21-jarige zette de rechter om in een werkstraf van 60 uur.

De Noardburgumer kreeg een werkstraf van 150 uur. Naast zijn betrokkenheid bij de hennepkwekerij had de man eind februari vorig jaar meer dan een kilo hasj en wiet in huis.