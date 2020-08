Camping Appelhof op Terschelling sluit zondag al de deuren: veel jongeren al weg

Camping Appelhof sluit zondagmiddag om 12.00 uur de deuren. Dat hebben de camping, de gemeente Terschelling en de Veiligheidsregio Fryslân 'in goed overleg' besloten. De camping zou vanwege een corona-uitbraak in eerste instantie op maandag 17 augustus dichtgaan. Veel jongeren waren al weg of hadden geannuleerd.