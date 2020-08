Nederlandse economie krimpt dramatisch: "Maar het wordt geen crisis als in de jaren dertig"

Toch is deze tijd niet met de jaren dertig te vergelijke, zegt Kamstra. Toen werd er geld uit de mark gehaald, bezuinigd, en nu wordt er geld in de economie gepompt. "We hebben wel geleerd van de jaren dertig", zegt Kamstra.

Dat betekent niet dat er geen klappen vallen. "Mensen gaan niet naar de film of naar evenementen. Ze recreëren minder en er wordt minder vervoerd om maar een paar zaken te noemen. Dat geeft een verstoring van de arbeidsmarkt." Sommige banen komen ook niet terug.

Verschuiving

Volgens Kamstra hebben we te maken met een verschuiving van werk. Op de ene plaats verdwijnen banen en op een andere plaats is heel veel werk, bijvoorbeeld in de tech-sector en de gezondheidszorg. Daarvoor moeten mensen wel eerst een ander vak leren. Dat kan wel, maar kost tijd. "Tot die tijd is het vooral te hopen dat er een vaccin komt." Kamstra kijkt in Fryslân vooral met zorg naar de komende winter, wanneer de recreatie voor het grootste deel stilligt en bedrijven niet veel orders krijgen. "Het is te hopen dat er een Elfstedentocht komt. Dat zou alles kunnen redden", zegt Kamstra met een knipoog.