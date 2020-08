Friese bakkerij in actie voor Beiroet: opbrengst puddingbroodjes naar Giro 555

Het is vrijdag de landelijke actiedag om geld in te zamelen voor Beiroet, de hoofdstad van Libanon die voor een groot deel in puin ligt door de grote explosie afgelopen week. Een paar honderd mensen kwamen om, duizenden mensen raakten gewond en nog veel meer mensen raakten alles kwijt. Overal zijn initiatieveen om Beiroet te helpen, zoals bij de Fryske Bakkerij in Boornbergum. De volledige opbrengst van de puddingbroodjes gaat naar Giro 555.