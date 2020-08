Nieuwe huizen in Stiens weer afgebroken: "Ik dacht dat het Bananasplit was"

Hij kreeg het bericht van het bouwbedrijf toen hij op vakantie was in Kroatië. Hij geloofde het eerst niet. Maar bij thuiskomst bleek dat zijn nieuwe huis is veranderd in betonbrokken en een bouwpunt met piepschuim erin. Door een meetfout staan de huizen te dicht op elkaar. Dat moet nu eerst worden aangepast.

De Blaauw is nogal nonchalant over de fout. "De bouwer heeft gezegd dat hij extra mensen zal inzetten en dat de bouw volgens schema voor de kerst klaar is. Wat kun je er verder aan doen", lacht hij.