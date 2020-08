Nieuwe huizen in Stiens moeten weer worden afgebroken: "Ik dacht dat het Bananasplit was"

In Stiens worden zes nieuwbouwwoningen in aanbouw halverwege de bouw weer afgebroken vanwege een fout bij het inmeten. De bouw begint hierna weer opnieuw. een van de eigenaars van zo'n nieuw huis. Peter Blaauw, dacht eerst dat het een grap van het tv-programma Bananasplit was. Hij kreeg het bericht van het bouwbedrijf toen hij op vakantie was in Kroatië. Hij geloofde het eerst niet. Maar bij thuiskomst bleek dat zijn nieuwe huis is veranderd in betonbrokken en een bouwpunt met piepschuim erin.