VIDEO: De Uruguay-quiz met Heerenveen-verdediger Joaquin Fernández

Joaquin Fernández is de tweede Uruguayaan ooit bij Sportclub Heerenveen. Gonzalo García-García speelde van 2006 tot en met 2007 dertien keer voor Heerenveen. Fernández is nu een week in Heerenveen. We praten met de nieuwe verdediger over zijn komst naar Nederland, zijn basketbalcarrière en we spelen de Uruguay-quiz met zijn collega's Mitchell van Bergen, Lucas Woudenberg en Sherel Floranus.