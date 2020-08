Akkrumer dansschool werkt zich in het zweet bij drive in-optreden

Hitte of geen hitte. De leden van de dansschool Dansen in Friesland uit Akkrum hebben zich de afgelopen tijd in het zweet gewerkt voor de voorstelling Summer Dance Intensive. Op een podium naast de sporthal waren donderdagavond drie optredens te zien. Het publiek kwam vanwege het coronavirus in de auto, volgens het uit Amerika zo bekende drive in-concept.