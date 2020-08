File op A32 tussen Akkrum en Grou na ongeluk tussen auto en vrachtwagen

De politie, ambulances en de brandweer kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De bestuurder van de auto is gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. De auto was wel ernstig beschadigd en is door een berger weggebracht. De vrachtwagen kon zijn weg op eigen kracht vervolgen.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.