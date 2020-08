GGD opgelucht na eerste uitslagen Terschelling: "Kijken hoelang dat duurt"

De GGD startte donderdag met een testlocatie op het eiland vanwege een uitbraak van het coronavirus op jongerencamping De Appelhof.

De persoon die wel positief testte is donderdagavond onder begeleiding van de GGD naar de vaste wal gebracht. "Ik denk dat die nu thuis bij zijn vader en moeder is", zegt De Jong.

De jeugd op het eiland kwam donderdagochtend massaal af op de nieuwe testlocatie. Een deel van de mensen werd zelfs zonder test weer naar huis of het vakantieverblijf gestuurd. Volgens De Jong lag dat echter niet aan gebrekkige voorbereiding van de GGD.

"We dachten dat we gister honderd testen af zouden nemen, maar we hebben er bijna tweehonderd gedaan. We zouden tot 11:30 uur testen, maar we zijn doorgegaan tot 12:00 uur. Op een gegeven moment moesten we zegge: we moeten nu stoppen, want de voorraad is bijna op. We hebben het dubbele getest van wat we van plan waren, dus ik vind niet dat je kan zeggen dat we te weinig getest hebben of dat we niet goed waren voorbereid.

Slecht weer

De Jong denkt dat het vrijdag wel een stuk rustiger zou kunnen zijn bij de testlocatie. "Er komen buien aan, en misschien doordat er gister (donderdag, red.) maar één positieve test was, dat mensen thuisblijven."

De testlocatie blijft nog ongeveer een week. "Maar het hangt ook af van de vraag op het eiland. We zullen het per dag bekijken."