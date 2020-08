Flat aan Nijlânsdijk in Leeuwarden ontruimd vanwege gaslucht

Ut ûndersyk fan de brânwacht die bliken dat it net om in gaslek gie, mar dat it om benzine gie. Wêr't dat wei kaam waard net dúdlik. De bewenners koene dêrnei wer nei binnen, mar krigen wol it advys om harren wenning goed te luchten.

Uit onderzoek van de brandweer bleek dat het niet om een gaslek ging, maar dat er een benzinelucht hing. Waar die lucht vandaan kwam werd niet duidelijk. De bewoners konden daarna weer naar binnen, maar kregen wel het advies om hun woning goed te luchten.