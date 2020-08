Een nieuwe coronabesmetting op Terschelling uit eerste 134 tests

De teststraat op Terschelling werd donderdag ingericht, omdat campinggasten het virus bleken te hebben. Het ging om twee jongeren uit Noord-Holland, die op camping Appelhof zaten. Toen ze weer thuis waren, kwamen ze erachter dat ze het virus hadden.

'Wake-up-call'

Later werd bekend dat het virus vastgesteld is bij acht jongeren, die de afgelopen week op de camping stonden. Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld had het over een 'wake-up-call'. "Ik zie dat ook bij gasten als ze van de boot komen, dat ze denken we zijn op een eiland, maar wij maken ook deel uit van Nederland. Samen doen we ons uiterste best om het virus in te dammen."

Eigenaar Geert-Jan van Dieren van Appelhof besloot woensdag al om de camping met ingang van komende maandag te sluiten, twee weken eerder dan gepland.